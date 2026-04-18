Projection du film Anatole Le Braz des Bretagnes au Monde Salle des Fêtes Penvénan

Penvénan

Projection du film Anatole Le Braz des Bretagnes au Monde

Salle des Fêtes Rue de Tréguier Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Projection du film Anatole Le Braz des Bretagnes au Monde , un film de Jean-Jacques Monnier et Loïc Chapron. Ce film, coproduit par TV-Tregor, s’inscrit dans le cadre du centenaire de la mort d’Anatole Le Braz. Cette projection sera suivie d’un échange avec les auteurs. .

Salle des Fêtes Rue de Tréguier Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 65 92

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English :

L’événement Projection du film Anatole Le Braz des Bretagnes au Monde Penvénan a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose