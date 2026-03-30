Projection du film Anecdotes plein la carriole d’Aurélia Brivet Montmorillon
Projection du film Anecdotes plein la carriole d’Aurélia Brivet Montmorillon samedi 25 avril 2026.
Projection du film Anecdotes plein la carriole d’Aurélia Brivet
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Projection du film Anecdotes plein la carriole d’Aurélia Brivet (35 min) suivie d’une rencontre/dédicace avec l’autrice voyageuse
4 300 Km, 4 mois 1/2, parcourus par Aurélia, Anthon et leur fille d’un an, à travers l’Argentine, la Bolivie, le Chili en passant par la cordillère des Andes.
Gratuit Sur inscription au 05 49 91 78 09
Animation en partenariat avec Pédaler ses vacances en Vienne et Gartempe .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
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English : Projection du film Anecdotes plein la carriole d’Aurélia Brivet
L’événement Projection du film Anecdotes plein la carriole d’Aurélia Brivet Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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