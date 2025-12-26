Projection du film « Aucun risque ! Paroles de compagnons » Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Jeudi 22 janvier 2026, 18h00 Gratuit, sur inscription

Projection du film « Aucun risque ! Paroles de compagnons » au CNAM

Coup de projecteur sur le film « Aucun risque ! Paroles de compagnons » de René Baratta dans le cadre du ciné-débat du Cnam qui mêle 7e art et sciences humaines en explorant les diverses facettes du monde du travail à travers l’objectif du grand écran et le regard d’enseignants-chercheurs.

PROGRAMME

Introduction du film (18h)

Projection du film (18h10)

Débat (19h15), avec :

Michel Berthet (ergonome, ex Anact et INRS),

Damien Cru (ex préventeur dans le BTP, ex membre associé au CRTD et au Leest (Université d’Angers))

Fabienne Goutille (ergonome, Université Clermont Auvergne)

SYNOPSIS

« Dans les industries à risques, il est fréquent de voir que les ouvriers ne respectent pas toutes les consignes de sécurité, que souvent leurs gestes et leurs comportements constituent un véritable déni du danger, et passent pour autant de défis au bon sens. L’existence du risque est niée, comme s’il y avait une absence de représentation du danger encouru.

Dans ce film, en partant de la représentation de la prévention et de la sécurité chez les compagnons, nous avons cherché à rendre visible ce qui bien souvent reste caché et énigmatique : quels sont les rapports psychiques que les compagnons entretiennent dans leur travail, avec la prise de risque, la peur, le danger ou l’habitude ? »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-22T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-22T22:00:00.000+01:00

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris



