Informations pratiques

Spézet

Projection du film: Ces traces qui restent

salle des fêtes Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

PROJECTIONS-RENCONTRES Ces traces qui restent

Samedi 19 septembre 2026, 18h, salle des fêtes de Spézet, organisée par la ville l’Association Sauvegarde du Patrimoine Spézetois, avec le soutien de la commune.

> Rencontres avec le réalisateur du film, Olivier Fély-Biolet. Une exposition retracera également l’histoire du film et celle d’Émilia et de Jacques Lamotte. Entrées libres, dans la limite des places disponibles. .

salle des fêtes Spézet 29540 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Projection du film: Ces traces qui restent Spézet a été mis à jour le 2026-08-25 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou