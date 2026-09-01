Projection du film: Ces traces qui restent Spézet
samedi 19 septembre 2026 · Spézet
Informations pratiques
Spézet
Projection du film: Ces traces qui restent
salle des fêtes Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
PROJECTIONS-RENCONTRES Ces traces qui restent
Samedi 19 septembre 2026, 18h, salle des fêtes de Spézet, organisée par la ville l’Association Sauvegarde du Patrimoine Spézetois, avec le soutien de la commune.
> Rencontres avec le réalisateur du film, Olivier Fély-Biolet. Une exposition retracera également l’histoire du film et celle d’Émilia et de Jacques Lamotte. Entrées libres, dans la limite des places disponibles. .
salle des fêtes Spézet 29540 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Projection du film: Ces traces qui restent Spézet a été mis à jour le 2026-08-25 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou