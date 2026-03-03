Projection du film COMPOSTELLE Opération ESPOIR EN TÊTE Ciné Bourse Saint-Junien

Projection du film COMPOSTELLE Opération ESPOIR EN TÊTE

Ciné Bourse 2 Place Lénine Saint-Junien Haute-Vienne

Projection dans le cadre d’Espoir en tête en faveur de la recherche sur le cerveau.

La Fondation pour la recherche sur le cerveau est née en 2000 de la volonté d’allier les forces pour avoir plus de poids. Elle fédère de nombreuses associations membres et souhaite représenter l’ensemble des pathologies du cerveau, connues ou mal connues. Elle a pour mission de financer la recherche en neurosciences dans toute la France et de sensibiliser le grand public à l’importance d’un cerveau en bonne santé, à travers différentes campagnes de communication comme le module en ligne moimoncerveau.org .

Ciné Bourse 2 Place Lénine Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 26 16

