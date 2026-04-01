PROJECTION DU FILM COMPOSTELLE Salle des fêtes Peyre en Aubrac
PROJECTION DU FILM COMPOSTELLE Salle des fêtes Peyre en Aubrac samedi 25 avril 2026.
Peyre en Aubrac
PROJECTION DU FILM COMPOSTELLE
Salle des fêtes Saint Sauveur de Peyre Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 23:00:00
Date(s) :
2026-04-25
En partenariat avec Cinéco, la mairie de St Sauveur de Peyre vous propose la projection du film Compostelle sortie ce mois d’avril.
A la salle des fêtes. Réservations obligatoire auprès de l’office de tourisme d’Aumont-Aubrac 04 66 42 88 70
Alerte concours ! 5 places à gagner !
Pour participer
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Tirage au sort le 17 avril. .
Salle des fêtes Saint Sauveur de Peyre Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70
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English :
L’événement PROJECTION DU FILM COMPOSTELLE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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