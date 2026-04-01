PROJECTION DU FILM COMPOSTELLE Salle des fêtes Peyre en Aubrac

Peyre en Aubrac

PROJECTION DU FILM COMPOSTELLE

Salle des fêtes Saint Sauveur de Peyre Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

En partenariat avec Cinéco, la mairie de St Sauveur de Peyre vous propose la projection du film Compostelle sortie ce mois d’avril.

A la salle des fêtes. Réservations obligatoire auprès de l’office de tourisme d’Aumont-Aubrac 04 66 42 88 70

Alerte concours ! 5 places à gagner !

Pour participer

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Tirage au sort le 17 avril. .

Salle des fêtes Saint Sauveur de Peyre Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70

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English :

L’événement PROJECTION DU FILM COMPOSTELLE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien