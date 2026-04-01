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PROJECTION DU FILM COMPOSTELLE Salle des fêtes Peyre en Aubrac

PROJECTION DU FILM COMPOSTELLE Salle des fêtes Peyre en Aubrac

PROJECTION DU FILM COMPOSTELLE Salle des fêtes Peyre en Aubrac samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Saint Sauveur de Peyre

Ville : 48130 Peyre en Aubrac

Département : Lozère

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 5 Adulte

Peyre en Aubrac

PROJECTION DU FILM COMPOSTELLE

Salle des fêtes Saint Sauveur de Peyre Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :
2026-04-25

En partenariat avec Cinéco, la mairie de St Sauveur de Peyre vous propose la projection du film Compostelle sortie ce mois d’avril.
A la salle des fêtes. Réservations obligatoire auprès de l’office de tourisme d’Aumont-Aubrac 04 66 42 88 70

Alerte concours ! 5 places à gagner !
Pour participer
1️⃣ Abonnez-vous à la page facebook Office de tourisme Aubrac Lozérien
2️⃣ Likez la publication du concours de la projection du film.
3️⃣ Identifiez 2 ami(e)s en commentaire avec qui vous aimeriez partager ce moment.
Tirage au sort le 17 avril.   .

Salle des fêtes Saint Sauveur de Peyre Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70 

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English :

L’événement PROJECTION DU FILM COMPOSTELLE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien

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