BALADES CREPUSCULAIRES JAVOLS javols Peyre en Aubrac

BALADES CREPUSCULAIRES JAVOLS

BALADES CREPUSCULAIRES JAVOLS javols Peyre en Aubrac mardi 14 juillet 2026.

BALADES CREPUSCULAIRES JAVOLS

javols Maison du Prieuré Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 7 – 7 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:30:00
fin : 2026-08-25 22:00:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25

Découverte de la faune nocturne en ville avec un guide naturaliste (Un Rêve de Balbu). Inscription à l’office de tourisme, rendez-vous devant le musée archéologique. Les jeunes enfants doivent être accompagnés.   .

javols Maison du Prieuré Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement BALADES CREPUSCULAIRES JAVOLS Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-02-10 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien