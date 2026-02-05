SORTIE ASTRONOMIE Peyre en Aubrac
SORTIE ASTRONOMIE Peyre en Aubrac lundi 20 juillet 2026.
SORTIE ASTRONOMIE
Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : 6 – 6 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-17
Sortie astronomie encadrée par Astr’Aubrac. Découvrez le ciel nocturne, les constellations et les planètes du système solaire. .
Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70 aumont@aubrac-lozere.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement SORTIE ASTRONOMIE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-02-05 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien