SORTIE ASTRONOMIE

Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-17

Sortie astronomie encadrée par Astr’Aubrac. Découvrez le ciel nocturne, les constellations et les planètes du système solaire. .

Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70 aumont@aubrac-lozere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SORTIE ASTRONOMIE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-02-05 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien