Peyre en Aubrac

DETOURS DU MONDE SELIM TRIO

Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

FESTIVAL 2026

Détours du Monde 23ème édition

EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE JAVOLS

SELIM TRIO

Avec cette nouvelle création en trio, Selim ouvre un nouveau chapitre de son parcours musical. Entouré du producteur et saxophoniste cubain M-Carlos et du guitariste et percussionniste réunionnais Julien Rivière, l’artiste franco-marocain déploie un univers sonore à la croisée des cultures et des esthétiques.

Portée par la voix habitée de Selim, sa guitare folk et les vibrations profondes du guembri, la musique se nourrit de multiples influences héritage gnawa, folk acoustique, rythmes maloya et textures électroniques contemporaines. À ces racines s’ajoutent les arrangements sensibles de M-Carlos et la pulsation organique du kayamb et des guitares de Julien

Rivière, donnant naissance à un dialogue musical riche et vibrant. Sur scène, Selim Trio invite le public à une traversée

sensible et immersive, un voyage musical où les héritages culturels se rencontrent pour donner naissance à une création profondément contemporaine. .

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 43 01 12 27 detoursdumonde@gmail.com

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English :

FESTIVAL 2026

Détours du Monde 23rd edition

L’événement DETOURS DU MONDE SELIM TRIO Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-21 par Conseil Départemental