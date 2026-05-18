Peyre en Aubrac

LA CHORALE TERRE DE PEYRE

Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La chorale Terre de Peyre propose un concert mêlant répertoire de chants contemporains et traditionnels.

Ce moment musical s’inscrit dans une démarche de partage et de diffusion de la pratique vocale amateur, accessible à tous les publics.

La chorale Terre de Peyre propose un concert mêlant répertoire de chants contemporains et traditionnels.

Ce moment musical s’inscrit dans une démarche de partage et de diffusion de la pratique vocale amateur, accessible à tous les publics.

Le concert est organisé en partenariat avec le foyer rural de Saint-Sauveur de Peyre.

Proposition artistique

Le programme met en avant un répertoire varié comprenant

chants contemporains

pièces issues de la tradition musicale

interprétation collective portée par la chorale Terre de Peyre

Un concert pensé comme un moment convivial et accessible autour du chant choral. .

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 85 47 11 64 silve.eric@orange.fr

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English :

The Terre de Peyre choir offers a concert combining contemporary and traditional repertoire.

This musical moment is part of an approach to sharing and disseminating amateur vocal practice, accessible to all audiences.

L’événement LA CHORALE TERRE DE PEYRE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-18 par Conseil Départemental