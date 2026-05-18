LA CHORALE TERRE DE PEYRE Peyre en Aubrac
LA CHORALE TERRE DE PEYRE Peyre en Aubrac samedi 6 juin 2026.
Peyre en Aubrac
LA CHORALE TERRE DE PEYRE
Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
La chorale Terre de Peyre propose un concert mêlant répertoire de chants contemporains et traditionnels.
Ce moment musical s’inscrit dans une démarche de partage et de diffusion de la pratique vocale amateur, accessible à tous les publics.
La chorale Terre de Peyre propose un concert mêlant répertoire de chants contemporains et traditionnels.
Ce moment musical s’inscrit dans une démarche de partage et de diffusion de la pratique vocale amateur, accessible à tous les publics.
Le concert est organisé en partenariat avec le foyer rural de Saint-Sauveur de Peyre.
Proposition artistique
Le programme met en avant un répertoire varié comprenant
chants contemporains
pièces issues de la tradition musicale
interprétation collective portée par la chorale Terre de Peyre
Un concert pensé comme un moment convivial et accessible autour du chant choral. .
Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 85 47 11 64 silve.eric@orange.fr
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English :
The Terre de Peyre choir offers a concert combining contemporary and traditional repertoire.
This musical moment is part of an approach to sharing and disseminating amateur vocal practice, accessible to all audiences.
L’événement LA CHORALE TERRE DE PEYRE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-18 par Conseil Départemental
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