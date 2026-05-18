LA CHORALE TERRE DE PEYRE Peyre en Aubrac
LA CHORALE TERRE DE PEYRE Peyre en Aubrac dimanche 21 juin 2026.
Peyre en Aubrac
LA CHORALE TERRE DE PEYRE
Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
La chorale Terre de Peyre propose un concert à l’occasion de la Fête de la musique, réunissant un répertoire de chants contemporains et traditionnels.
Cet événement s’inscrit dans une démarche de partage culturel et de valorisation du chant choral amateur en espace public, en partenariat avec la Mairie d’Aumont-Aubrac.
La chorale Terre de Peyre propose un concert à l’occasion de la Fête de la musique, réunissant un répertoire de chants contemporains et traditionnels.
Cet événement s’inscrit dans une démarche de partage culturel et de valorisation du chant choral amateur en espace public, en partenariat avec la Mairie d’Aumont-Aubrac.
Proposition artistique
Le programme musical comprend
chants contemporains
chants traditionnels
interprétation collective portée par la chorale Terre de Peyre
Un concert festif et accessible, inscrit dans l’esprit de la Fête de la musique. .
Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 85 47 11 64 silve.eric@orange.fr
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English :
The Terre de Peyre choir offers a concert for the Fête de la Musique, featuring a repertoire of contemporary and traditional songs.
This event is part of an initiative to share culture and promote amateur choral singing in public spaces, in partnership with the Mairie d?Aumont-Aubrac.
L’événement LA CHORALE TERRE DE PEYRE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-18 par Conseil Départemental
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