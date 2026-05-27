Peyre en Aubrac

RENCONTRE DE CHORALES EN TERRE DE PEYRE

6131 Route du Languedoc Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

La Rencontre de Chorales en Terre de Peyre réunit quatre ensembles vocaux pour un après-midi placé sous le signe du partage, de la convivialité et du chant choral.

La Rencontre de Chorales en Terre de Peyre réunit quatre ensembles vocaux pour un après-midi placé sous le signe du partage, de la convivialité et du chant choral.

Organisé par la Chorale Terre de Peyre avec le soutien de la commune de Peyre-en-Aubrac, ce rendez-vous permet au public de découvrir la diversité des répertoires et des sensibilités musicales portés par plusieurs chorales de la région.

Chorales participantes

Chabanille direction Jacques Laurans

Chant’Aux Vents direction Aloyse Brosse

Chantelauze direction Louis Nègre

Terre de Peyre direction Éric Silve

Chaque ensemble présentera une sélection de son répertoire, offrant un panorama varié de la pratique chorale amateur. .

6131 Route du Languedoc Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 85 47 11 64 silve.eric@orange.fr

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English :

The Rencontre de Chorales en Terre de Peyre brings together four vocal ensembles for an afternoon of sharing, conviviality and choral singing.

L’événement RENCONTRE DE CHORALES EN TERRE DE PEYRE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-27 par Conseil Départemental