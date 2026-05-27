RENCONTRE DE CHORALES EN TERRE DE PEYRE Peyre en Aubrac
RENCONTRE DE CHORALES EN TERRE DE PEYRE Peyre en Aubrac dimanche 5 juillet 2026.
Peyre en Aubrac
RENCONTRE DE CHORALES EN TERRE DE PEYRE
6131 Route du Languedoc Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
La Rencontre de Chorales en Terre de Peyre réunit quatre ensembles vocaux pour un après-midi placé sous le signe du partage, de la convivialité et du chant choral.
La Rencontre de Chorales en Terre de Peyre réunit quatre ensembles vocaux pour un après-midi placé sous le signe du partage, de la convivialité et du chant choral.
Organisé par la Chorale Terre de Peyre avec le soutien de la commune de Peyre-en-Aubrac, ce rendez-vous permet au public de découvrir la diversité des répertoires et des sensibilités musicales portés par plusieurs chorales de la région.
Chorales participantes
Chabanille direction Jacques Laurans
Chant’Aux Vents direction Aloyse Brosse
Chantelauze direction Louis Nègre
Terre de Peyre direction Éric Silve
Chaque ensemble présentera une sélection de son répertoire, offrant un panorama varié de la pratique chorale amateur. .
6131 Route du Languedoc Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 85 47 11 64 silve.eric@orange.fr
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English :
The Rencontre de Chorales en Terre de Peyre brings together four vocal ensembles for an afternoon of sharing, conviviality and choral singing.
L’événement RENCONTRE DE CHORALES EN TERRE DE PEYRE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-27 par Conseil Départemental
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