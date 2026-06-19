UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

LOTO DE L’ÉCOLE PUBLIQUE SANS ORDINATEUR CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac

LOTO DE L’ÉCOLE PUBLIQUE SANS ORDINATEUR CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac

LOTO DE L’ÉCOLE PUBLIQUE SANS ORDINATEUR CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut
Adresse
Aumont-Aubrac
Ville
48130 Peyre en Aubrac
Département
Lozère
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Tarif
2.5 2.5 2.5 Adulte

Peyre en Aubrac

LOTO DE L’ÉCOLE PUBLIQUE SANS ORDINATEUR

CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Loto sans ordinateur organisé par la société du sou école publique d’Aumont-Aubrac.   .

CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement LOTO DE L’ÉCOLE PUBLIQUE SANS ORDINATEUR Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien

À voir aussi à Peyre en Aubrac (Lozère)