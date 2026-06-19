LOTO DE L’ÉCOLE PUBLIQUE SANS ORDINATEUR CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac dimanche 5 juillet 2026.

Peyre en Aubrac

LOTO DE L’ÉCOLE PUBLIQUE SANS ORDINATEUR

CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Loto sans ordinateur organisé par la société du sou école publique d’Aumont-Aubrac. .

CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70

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English :

L’événement LOTO DE L’ÉCOLE PUBLIQUE SANS ORDINATEUR Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien