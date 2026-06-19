LOTO DE L’ÉCOLE PUBLIQUE SANS ORDINATEUR CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac
LOTO DE L’ÉCOLE PUBLIQUE SANS ORDINATEUR CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac dimanche 5 juillet 2026.
Peyre en Aubrac
LOTO DE L’ÉCOLE PUBLIQUE SANS ORDINATEUR
CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Loto sans ordinateur organisé par la société du sou école publique d’Aumont-Aubrac. .
CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70
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English :
L’événement LOTO DE L’ÉCOLE PUBLIQUE SANS ORDINATEUR Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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