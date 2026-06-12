Peyre en Aubrac

MARCHÉ NOCTURNE

Place du Portail Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-31 2026-08-14

Au centre du village, venez découvrir sur différents stands l’artisanat local et déguster sur place les produits locaux. Animation musicale, commerçants ouverts, le Comité des fêtes Aumonais et l’Association des Commerçants et Artisans D’Aumont Aubrac vous accueilleront avec plaisir pour un moment de partage et de convivialité ! .

Place du Portail Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70

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English :

L’événement MARCHÉ NOCTURNE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien