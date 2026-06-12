MARCHÉ NOCTURNE Peyre en Aubrac
MARCHÉ NOCTURNE Peyre en Aubrac vendredi 10 juillet 2026.
Peyre en Aubrac
MARCHÉ NOCTURNE
Place du Portail Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-31 2026-08-14
Au centre du village, venez découvrir sur différents stands l’artisanat local et déguster sur place les produits locaux. Animation musicale, commerçants ouverts, le Comité des fêtes Aumonais et l’Association des Commerçants et Artisans D’Aumont Aubrac vous accueilleront avec plaisir pour un moment de partage et de convivialité ! .
Place du Portail Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70
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English :
L’événement MARCHÉ NOCTURNE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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