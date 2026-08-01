Informations pratiques

Plogoff

Projection du film documentaire Les Miennes

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Dans le cadre du Festival de cinéma de Douarnenez et du Hors les murs dans le Cap Sizun organisé par l’association La Obra, la Maison de site de la Pointe du Raz accueille la projection du documentaire Les miennes réalisée par Samira El Mouzghibati.

La projection sera suivie d’un échange sur le thème de la transmission d’une langue et de cultures minoritaires entre parents et enfants avec deux invités le maître de conférences en sciences de l’éducation, Gwenole Larvol, et Myriam Benhamida, directrice de la maison solidaire de Kermarron.

Sur réservation via La Obra sur cette page https://www.helloasso.com/associations/strollad-la-obra/evenements/hors-les-murs

Exonération du ticket parking sur présentation de la réservation.

Habitants du Cap Sizun, pensez à enregistrer votre plaque d’immatriculation pour bénéficier de la gratuité du parking. Renseignements au 02 98 70 67 18. .

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 67 18

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English :

L’événement Projection du film documentaire Les Miennes Plogoff a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz