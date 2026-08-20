Informations pratiques

Kembs

Projection du film D’r Herr Maire Journées Européennes du Patrimoine

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

“Le film D’r Herr Maire n’est pas seulement une grande comédie qui traverse le temps, il est aussi un documentaire à la fois historique, culturel et

linguistique où les langues parlées par les personnages jouent un rôle déterminant.” (D. Crévenat-Werner) 0 .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace

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English :

L’événement Projection du film D’r Herr Maire Journées Européennes du Patrimoine Kembs a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue