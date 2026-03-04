Projection du film « La Reine bicyclette » ciné-débat autour du vélo en Corse Mardi 26 mai, 18h00 Salle polyvalente Lupino Haute-Corse

Salle polyvalente Lupino Rue Saint-Exupéry 20600 Bastia Bastia 20604 Haute-Corse Corse

Projection du documentaire « La Reine bicyclette » avec un débat sur la place du vélo en Corse animé par l’association Adrien Lippini

Léa Lecocq