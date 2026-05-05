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Projection du film :  » Muganga – Celui qui soigne « , Maison de quartier des Pâquis, Genève

Projection du film :  » Muganga – Celui qui soigne « , Maison de quartier des Pâquis, Genève

Projection du film :  » Muganga – Celui qui soigne « , Maison de quartier des Pâquis, Genève samedi 9 mai 2026.

Lieu : Maison de quartier des Pâquis

Adresse : Rue du Môle 11 1201 genève

Ville : 1201 Genève

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : Entrée solidaire dès CHF 15.-

Projection du film :  » Muganga – Celui qui soigne  » Samedi 9 mai, 20h30 Maison de quartier des Pâquis

Entrée solidaire dès CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T20:30:00+02:00 – 2026-05-09T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T20:30:00+02:00 – 2026-05-09T23:00:00+02:00

UNE PROJECTION À NE PAS MANQUER À GENÈVE
Dans le cadre de la Journée Congolaise à Genève , nous vous proposons la projection du film « Muganga – Celui qui soigne », qui retrace l’histoire du Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix, qui soigne depuis plus de vingt ans les femmes brisées par la guerre à l’est de la République démocratique du Congo.
La projection sera suivie d’une rencontre exceptionnelle avec l’actrice du film, Déborah Lukumuena, qui sera parmi nous, accompagnée de trois autres invités ✨
Déborah Lukumuena est une actrice qui porte son rôle avec l’âme de celles qu’elle représente. Ce sera donc un immense plaisir de l’accueillir parmi nous.

Samedi 9 mai – 20h30
Maison de quartier des Pâquis
✉️ Rue du Môle 11, 1201 Genève

️ Entrée solidaire dès CHF 15.– (au profit des enfants vulnérables de Kinshasa)
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⚠️ Les places sont limitées
Réservez vos places :
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Dans le cadre de la Journée Congolaise à Genève, nous vous proposons la projection du film « Muganga – Celui qui soigne », qui retrace l’histoire du Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix. JournéeCongolaise Muganga

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