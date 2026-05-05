Projection du film : » Muganga – Celui qui soigne » Samedi 9 mai, 20h30 Maison de quartier des Pâquis

Entrée solidaire dès CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T20:30:00+02:00 – 2026-05-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T20:30:00+02:00 – 2026-05-09T23:00:00+02:00

UNE PROJECTION À NE PAS MANQUER À GENÈVE ✨

Dans le cadre de la Journée Congolaise à Genève , nous vous proposons la projection du film « Muganga – Celui qui soigne », qui retrace l’histoire du Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix, qui soigne depuis plus de vingt ans les femmes brisées par la guerre à l’est de la République démocratique du Congo.

La projection sera suivie d’une rencontre exceptionnelle avec l’actrice du film, Déborah Lukumuena, qui sera parmi nous, accompagnée de trois autres invités ✨

Déborah Lukumuena est une actrice qui porte son rôle avec l’âme de celles qu’elle représente. Ce sera donc un immense plaisir de l’accueillir parmi nous.

Samedi 9 mai – 20h30

Maison de quartier des Pâquis

✉️ Rue du Môle 11, 1201 Genève

️ Entrée solidaire dès CHF 15.– (au profit des enfants vulnérables de Kinshasa)

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⚠️ Les places sont limitées

Réservez vos places :

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Dans le cadre de la Journée Congolaise à Genève, nous vous proposons la projection du film « Muganga – Celui qui soigne », qui retrace l’histoire du Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix. JournéeCongolaise Muganga

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