Forum des copropriétaires PPE, Salle du Faubourg, Genève
Forum des copropriétaires PPE, Salle du Faubourg, Genève mardi 5 mai 2026.
Forum des copropriétaires PPE Mardi 5 mai, 17h30 Salle du Faubourg
Participation gratuite et inscription obligatoire sur www.bati-durable.ch.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T17:30:00+02:00 – 2026-05-05T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T17:30:00+02:00 – 2026-05-05T21:00:00+02:00
Votre copropriété a du potentiel !
Vous rêvez d’un logement plus performant, plus confortable et respectueux de l’environnement ? Ce forum est fait pour vous. Une occasion unique de :
- Rencontrer des expert-es pour des conseils personnalisés.
- Échanger avec d’autres copropriétaires confrontés aux mêmes enjeux.
- Découvrir des solutions adaptées à votre projet, qu’il soit naissant ou déjà avancé.
Au programme :
17h30 : Accueil convivial.
18h–20h : Ateliers thématiques au choix :
- Rénovation énergétique : par où commencer ?
- Subventions et cadre légal : maximisez vos aides.
- Financement : optimisez votre budget sans stress.
- Décisions en copropriété : clés pour une transition harmonieuse.
- Réseaux de chauffage urbain : votre bâtiment est-il éligible ?
- Isolation, chauffage, solaire : les solutions pour un confort durable.
- Rendez-vous individuels avec des expert-es pour affiner votre projet.
20h : Retour d’expérience inspirant d’une copropriété ayant relevé le défi.
20h30 : Clôture en réseau autour d’un apéritif.
Un projet en tête ? Venez le soumettre à nos spécialistes et repartir avec des pistes concrètes!
Salle du Faubourg Rue des Terreaux-du-Temple 8 1201 Genève Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.bati-durable.ch »}]
Rénovez et améliorez le confort de votre immeuble! Ce forum est l’occasion idéale pour vous informer, rencontrer des experte-s et échanger avec d’autres propriétaires concernés par les mêmes sujets. copropriétaire ppe
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