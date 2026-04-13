Forum des copropriétaires PPE, Salle du Faubourg, Genève

Forum des copropriétaires PPE Mardi 5 mai, 17h30 Salle du Faubourg

Participation gratuite et inscription obligatoire sur www.bati-durable.ch.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T17:30:00+02:00 – 2026-05-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T17:30:00+02:00 – 2026-05-05T21:00:00+02:00

Votre copropriété a du potentiel !

Vous rêvez d’un logement plus performant, plus confortable et respectueux de l’environnement ? Ce forum est fait pour vous. Une occasion unique de :

Rencontrer des expert-es pour des conseils personnalisés.

Échanger avec d’autres copropriétaires confrontés aux mêmes enjeux.

Découvrir des solutions adaptées à votre projet, qu’il soit naissant ou déjà avancé.

Au programme :

17h30 : Accueil convivial.

18h–20h : Ateliers thématiques au choix :

Rénovation énergétique : par où commencer ?

Subventions et cadre légal : maximisez vos aides.

Financement : optimisez votre budget sans stress.

Décisions en copropriété : clés pour une transition harmonieuse.

Réseaux de chauffage urbain : votre bâtiment est-il éligible ?

Isolation, chauffage, solaire : les solutions pour un confort durable.

Rendez-vous individuels avec des expert-es pour affiner votre projet.

20h : Retour d’expérience inspirant d’une copropriété ayant relevé le défi.

20h30 : Clôture en réseau autour d’un apéritif.

Un projet en tête ? Venez le soumettre à nos spécialistes et repartir avec des pistes concrètes!

Salle du Faubourg Rue des Terreaux-du-Temple 8 1201 Genève Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.bati-durable.ch »}]

Rénovez et améliorez le confort de votre immeuble! Ce forum est l’occasion idéale pour vous informer, rencontrer des experte-s et échanger avec d’autres propriétaires concernés par les mêmes sujets. copropriétaire ppe

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