Archipel festival – Music and sound art, Salle communale de Plainpalais, Genève
Archipel festival – Music and sound art, Salle communale de Plainpalais, Genève vendredi 17 avril 2026.
Archipel festival – Music and sound art Vendredi 17 avril, 12h30 Salle communale de Plainpalais
5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T12:30:00+02:00 – 2026-04-17T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-17T12:30:00+02:00 – 2026-04-17T23:59:00+02:00
22h30 – Salon d’écoute / concert · acousmonium
· Omniversel ·
Gabriel Valtchev
Il se concentre sur l’effet vibratoire des membranes de haut-parleurs, lorsque ceux-ci diffusent des infra-basses. Il crée une œuvre dans laquelle les rythmes sont ainsi générés par le son lui-même, conduisant à une perception en pointillés de la musique.
5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix
Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://archipel.org/fr/info/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/
Du 17 au 26 avril 2026 Le plus important rendez-vous annuel suisse des musiques expérimentales, des musiques contemporaines et de l’art sonore investit la Maison communale de Plainpalais.
Jeanne Dufour
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