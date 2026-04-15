Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève

Festival Archipel – Musique et art sonore Vendredi 17 avril, 12h30 Salle communale de Plainpalais

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T12:30:00+02:00 – 2026-04-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-17T12:30:00+02:00 – 2026-04-17T23:59:00+02:00

18h – Salle de jeux / concert – performance

· Muses à cornes ·

Octave Courtin, Les Concertantes, Prélude

Octave Courtin fabrique lui-même ses instruments puis les augmente par des éléments électro-mécaniques. En résulte un petit ensemble disséminé dans l’espace. Animées par un souffle artificiel, les poches se gonflent, les tuyaux s’agitent, pour devenir de curieuses créatures émettant des sonorités tantôt longues et harmonieuses, tantôt tonitruantes ou saccadées.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

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19h – Grande salle / concert

· Voies de velours ·

Velvele (Merve Salgar et Anil Eraslan)

Dans la lenteur, le duo nous fait percevoir le son dans toute sa splendeur, et avec ce qu’il peut raconter, nous emportent quelque part entre le Bosphore, la Mer Noire, la Méditerranée et les contrées poétiques sans nom propre.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

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20h – Jardin / repas collectif

· Plus on est de fous plus on riz ·

Le risotto d’Anto!

Entrée libre

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21h – Grande salle / concert

· À l’impossible, être tenu ·

La Nòvia, Jessica Ekomane, Conlon Nancarrow

La Nòvia interroge depuis plus de dix ans les liens qui peuvent se créer entre la musique traditionnelle et l’écriture contemporaine, particulièrement à travers l’utilisation d’instruments liés à ces pratiques.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

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22h30 – Salon d’écoute / concert · acousmonium

· Omniversel ·

Gabriel Valtchev

Il se concentre sur l’effet vibratoire des membranes de haut-parleurs, lorsque ceux-ci diffusent des infra-basses. Il crée une œuvre dans laquelle les rythmes sont ainsi générés par le son lui-même, conduisant à une perception en pointillés de la musique.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://archipel.org/fr/info/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/

Du 17 au 26 avril 2026 Le plus important rendez-vous annuel suisse des musiques expérimentales, des musiques contemporaines et de l’art sonore investit la Maison communale de Plainpalais.

Jeanne Dufour