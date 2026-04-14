Projection du film « Raoul Taburin », Idéal Cinéma Jacques Tati, Aniche

Projection du film « Raoul Taburin » Dimanche 17 mai, 15h00 Idéal Cinéma Jacques Tati Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T15:00:00+02:00 – 2026-05-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T15:00:00+02:00 – 2026-05-17T17:00:00+02:00

Plongez dans l’univers de Sempé avec cette adaptation lumineuse portée par Benoît Poelvoorde. Raoul Taburin est le roi de la petite reine à Saint-Céron : il répare, il conseille, il devine les pannes au premier coup d’œil. Mais Raoul cache un secret qu’il n’a jamais osé avouer…

Une comédie familiale tendre et solaire qui célèbre le vélo sous toutes ses formes, les paysages de notre enfance et l’importance de l’amitié.

Le petit + : Venez à vélo (paking vélo éphémère prévu devant le cinéma) et on vous offre une surprise ;)

Infos pratiques :

– Lieu : Idéal Cinéma Jacques Tati, rue Wambrouck 59580 ANICHE

– Tarif : 2,5 €

– Public : Tout public (dès 6-7 ans)

Idéal Cinéma Jacques Tati Rue Wambrouck 59580 ANICHE Aniche 59580 Nord Hauts-de-France

En selle pour un moment plein de poésie et d’humour ! Venez découvrir à l’Idéal Cinéma Jacques Tati l’histoire touchante de Raoul Taburin, le marchand de vélos qui ne savait pas… en faire !