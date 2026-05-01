Projection du film Semer et Récolter La Bazoche-Gouet
Projection du film Semer et Récolter La Bazoche-Gouet samedi 16 mai 2026.
La Bazoche-Gouet
Projection du film Semer et Récolter
Salle des Fêtes La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Projection du film Semer et Récolter , écrit et réalisé par Eric LE ROCH.
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Salle des Fêtes La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 20 25
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English :
Screening of the film Sowing and Harvesting , written and directed by Eric LE ROCH.
L’événement Projection du film Semer et Récolter La Bazoche-Gouet a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GRAND CHATEAUDUN
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