La Bazoche-Gouet

Projection du film Semer et Récolter

Salle des Fêtes La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Projection du film Semer et Récolter , écrit et réalisé par Eric LE ROCH.

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Salle des Fêtes La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 20 25

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English :

Screening of the film Sowing and Harvesting , written and directed by Eric LE ROCH.

L’événement Projection du film Semer et Récolter La Bazoche-Gouet a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GRAND CHATEAUDUN