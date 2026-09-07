Projection du film “Suzanne Ploux, une bâtisseuse“, Bistrot Amzer Zo, Saint-Ségal

Informations pratiques

Projection du film “Suzanne Ploux, une bâtisseuse“ Samedi 19 septembre, 17h00 Bistrot Amzer Zo Finistère

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Un film de Anne Gouerou (en présence de la réalisatrice).

Portrait de Suzanne Ploux, résistante de la première heure, et élue maire de Saint-Ségal (29) en mai 1945, elle fut l’une des rares femmes élue maire. Elle crée la commune de Pont-de- Buis, devient conseillère générale puis députée gaulliste.

Quatre de ses sept enfants, accompagnées de nombreuses photos d’archives, offrent un regard inédit sur cette femme pleine d’énergie et à son aise dans ce monde politique masculin.

Bistrot Amzer Zo 3 place de l’église 29590 Saint-Ségal Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne 0298731725 https://bistrotamzerzo.wixsite.com/bistrotamzerzo Le bistrot Amzer zo a ouvert en juillet 2025 sur la commune de Saint-Ségal, village de 1 140 habitants dans le Finistère.

« Notre idée est de proposer un véritable lieu de vie ouvert sur la commune et ses associations, sur le monde. Nous souhaitons créer un lieu où l’on se rencontre, où on a le temps, où on prend le temps ; un lieu où toutes les générations peuvent se retrouver lors d’événements culturels tels que du théâtre, du cinéma, des soirées contes ou musicales ; un lieu où les gens peuvent échanger, vivre ensemble, où des associations peuvent assurer leurs réunions… »

Planches, quiches, croque Mr sur place, mais aussi la possibilité de réchauffer son repas.

Projection du film “Suzanne Ploux, une bâtisseuse“

©