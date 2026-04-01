Laruns

Projection du film Une langue en plus

Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 19:00:00

fin : 2026-04-29 22:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Les langues régionales, vivantes mais fragiles, perdent chaque année des locuteurs.

Dans ce film, Michel Feltin Palas enquête sur les blocages français concernant la préservation de ces trésors, et met en lumière ceux qui les soutiennent, les apprennent, les transmettent, les défendent et les subliment enseignants, élus, artistes, dont Francis Cabrel, qui a réuni plusieurs voix autour de la chanson Un gramme de terre .

Une langue en plus propose un véritable tour de France des langues minoritaires du pays, nous plonge au cœur de cette riche et belle diversité culturelle, et sa fragilité.

Projection de 51 minutes suivie d’une discussion avec le réalisateur. .

Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 35 71 68

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English : Projection du film Une langue en plus

L’événement Projection du film Une langue en plus Laruns a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées