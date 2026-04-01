Cinéma Laruns L’enfant du désert Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns L’enfant du désert Rue de la Gare Laruns mercredi 29 avril 2026.
Laruns
Cinéma Laruns L’enfant du désert
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 16:30:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
1h 32min | Aventure, Famille
De Gilles de Maistre | Par Gilles de Maistre, Prune de Maistre
Avec Nahel Tran, Zayn Sekkat, Nahïl Bouazzaoui
Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir. .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns L’enfant du désert
L’événement Cinéma Laruns L’enfant du désert Laruns a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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