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Cinéma Laruns L’enfant du désert Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns L’enfant du désert Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns L’enfant du désert Rue de la Gare Laruns mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Rue de la Gare

Adresse : CInéma Louis Jouvet

Ville : 64440 Laruns

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Laruns

Cinéma Laruns L’enfant du désert

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 16:30:00
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

1h 32min | Aventure, Famille
De Gilles de Maistre | Par Gilles de Maistre, Prune de Maistre
Avec Nahel Tran, Zayn Sekkat, Nahïl Bouazzaoui

Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir.   .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns L’enfant du désert

L’événement Cinéma Laruns L’enfant du désert Laruns a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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