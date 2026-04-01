Cinéma Laruns L’enfant du désert Rue de la Gare Laruns

Laruns

Cinéma Laruns L’enfant du désert

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 16:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

1h 32min | Aventure, Famille

De Gilles de Maistre | Par Gilles de Maistre, Prune de Maistre

Avec Nahel Tran, Zayn Sekkat, Nahïl Bouazzaoui

Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir. .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns L’enfant du désert

L’événement Cinéma Laruns L’enfant du désert Laruns a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées