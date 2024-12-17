Le tour de la vallée d’Ossau en VAE Laruns Pyrénées-Atlantiques

Le tour de la vallée d’Ossau en VAE Vélo de route Difficulté moyenne

Voici une boucle magnifique en forme de papillon, qui fait le tour de la basse vallée d’Ossau. Vous roulerez dans un environnement vert et pastoral, typique du piémont, offrant des panoramas spectaculaires sur les massifs, en premier lieu le Pic du Midi d’Ossau.

English : Le tour de la vallée d’Ossau en VAE

Here is a magnificent loop in the shape of a butterfly, which goes around the lower Ossau valley. You will drive in a green and pastoral environment, typical of the Piedmont, offering spectacular panoramas of the massifs, first and foremost the Pic du Midi d’Ossau.

Deutsch : Le tour de la vallée d’Ossau en VAE

Dies ist eine wunderschöne, schmetterlingsförmige Schleife, die um das untere Ossau-Tal herumführt. Sie fahren durch eine grüne und pastorale Umgebung, die typisch für das Piemont ist und spektakuläre Panoramen auf die Bergmassive bietet, allen voran den Pic du Midi d’Ossau.

Italiano :

Si tratta di un magnifico anello a forma di farfalla che gira intorno alla bassa valle di Ossau. Pedalerete in un ambiente verde e pastorale, tipico del Piemonte, che offre viste spettacolari sui massicci, primo fra tutti il Pic du Midi d’Ossau.

Español : Le tour de la vallée d’Ossau en VAE

Se trata de un magnífico bucle en forma de mariposa, que rodea el valle inferior de Ossau. Cabalgará en un entorno verde y pastoral, típico del piedemonte, que ofrece vistas espectaculares de los macizos, en primer lugar el Pic du Midi d’Ossau.

