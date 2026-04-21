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Cinéma Laruns Compostelle Laruns

Cinéma Laruns Compostelle Laruns

Cinéma Laruns Compostelle Laruns mardi 21 avril 2026.

Adresse : Rue de la Gare

Ville : 64440 Laruns

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Laruns

Cinéma Laruns Compostelle

Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:30:00
fin : 2026-04-21

Date(s) :
2026-04-21

1h 20min | Comédie, Drame
De Yann Samuell | Par Yann Samuell
Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie.   .

Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Compostelle

L’événement Cinéma Laruns Compostelle Laruns a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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