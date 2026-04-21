Cinéma Laruns Compostelle Laruns
Cinéma Laruns Compostelle Laruns mardi 21 avril 2026.
Laruns
Cinéma Laruns Compostelle
Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:30:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
1h 20min | Comédie, Drame
De Yann Samuell | Par Yann Samuell
Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.
Inspiré d’une histoire vraie. .
Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns Compostelle
L’événement Cinéma Laruns Compostelle Laruns a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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