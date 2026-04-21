Laruns

Cinéma Laruns Compostelle

Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

1h 20min | Comédie, Drame

De Yann Samuell | Par Yann Samuell

Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie. .

Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Laruns Compostelle

L’événement Cinéma Laruns Compostelle Laruns a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées