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Cinéma Laruns Les contes du pommier Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Les contes du pommier Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Les contes du pommier Rue de la Gare Laruns mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Rue de la Gare

Adresse : CInéma Louis Jouvet

Ville : 64440 Laruns

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Laruns

Cinéma Laruns Les contes du pommier

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

1h 10min | Animation, Comédie, Drame, Fantastique
De Patrik Pass Jr., Jean-Claude Rozec, David Sukup | Par Kaja Balog, Blandine Jet

Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne (8 ans) s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères, Tom et Derek, afin de combler l’absence de leur grand-mère. D’abord réticent, le grand-père finit par s’associer à leurs jeux et, par un tour de passe-passe, fait de leur week-end un moment de partage et de joyeux souvenirs.   .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Les contes du pommier

L’événement Cinéma Laruns Les contes du pommier Laruns a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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