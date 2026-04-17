Cinéma Laruns Les contes du pommier Rue de la Gare Laruns

Laruns

Cinéma Laruns Les contes du pommier

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

1h 10min | Animation, Comédie, Drame, Fantastique

De Patrik Pass Jr., Jean-Claude Rozec, David Sukup | Par Kaja Balog, Blandine Jet

Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne (8 ans) s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères, Tom et Derek, afin de combler l’absence de leur grand-mère. D’abord réticent, le grand-père finit par s’associer à leurs jeux et, par un tour de passe-passe, fait de leur week-end un moment de partage et de joyeux souvenirs. .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Les contes du pommier

L’événement Cinéma Laruns Les contes du pommier Laruns a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées