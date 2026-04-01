La Passem Animations musicales et danses Laruns
La Passem Animations musicales et danses Laruns samedi 25 avril 2026.
Laruns
La Passem Animations musicales et danses
Place de la Mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 13:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Stand de la passem aux marchés de Laruns et Arudy
Vente de tee shirt et autres produits de la Passem au profit de l’association LIGAMS
Animation musicale et danses .
Place de la Mairie Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 35 71 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Passem Animations musicales et danses
L’événement La Passem Animations musicales et danses Laruns a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Laruns (Pyrénées-Atlantiques)
- Joan de Nadau Concert Acostic Rue Ayguebère Laruns 11 avril 2026
- Café jeux Rue Général De Gaulle Laruns 11 avril 2026
- La Passem Animations musicales et danses Laruns 11 avril 2026
- Ossau Kayak Extrême OKE Laruns 12 avril 2026
- Crée ton jeu vidéo ! Laruns 15 avril 2026