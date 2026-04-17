Cinéma Laruns Juste une illusion Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Juste une illusion Rue de la Gare Laruns vendredi 8 mai 2026.
Laruns
Cinéma Laruns Juste une illusion
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
1h 56min | Comédie dramatique
De Olivier Nakache, Eric Toledano | Par Olivier Nakache, Eric Toledano
Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin
Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.
Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…” .
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns Juste une illusion
L’événement Cinéma Laruns Juste une illusion Laruns a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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