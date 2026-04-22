Laruns

Cinéma Laruns Elfie et les super elkins

Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 17:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Animation, Famille

De Ute von Münchow-Pohl | Par Jan Claudius Strathmann

Avec Jella Haase, Paul Pizzera, Annette Frier

Dès 3 ans

Il existe tout près de nous un monde secret où vit Elfie, une petite Elfkin qui rêve d’aventures. Quand elle rencontre Bo et sa famille un brin casse-cou, une mission très spéciale les attend aider Mira, une petite fille humaine qui rêve d’avoir un animal de compagnie. Chat câlin ? Chien rigolo ? Ou peut-être… tous les animaux du quartier ? Les deux amis vont vite comprendre que les plus petits peuvent accomplir de grandes choses, surtout quand ils agissent avec le cœur ! .

Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Elfie et les super elkins

L’événement Cinéma Laruns Elfie et les super elkins Laruns a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées