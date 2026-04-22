Cinéma Laruns Elfie et les super elkins Laruns
Cinéma Laruns Elfie et les super elkins Laruns samedi 2 mai 2026.
Laruns
Cinéma Laruns Elfie et les super elkins
Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 17:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Animation, Famille
De Ute von Münchow-Pohl | Par Jan Claudius Strathmann
Avec Jella Haase, Paul Pizzera, Annette Frier
Dès 3 ans
Il existe tout près de nous un monde secret où vit Elfie, une petite Elfkin qui rêve d’aventures. Quand elle rencontre Bo et sa famille un brin casse-cou, une mission très spéciale les attend aider Mira, une petite fille humaine qui rêve d’avoir un animal de compagnie. Chat câlin ? Chien rigolo ? Ou peut-être… tous les animaux du quartier ? Les deux amis vont vite comprendre que les plus petits peuvent accomplir de grandes choses, surtout quand ils agissent avec le cœur ! .
Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns Elfie et les super elkins
L’événement Cinéma Laruns Elfie et les super elkins Laruns a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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