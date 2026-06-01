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Concert à l’Estive Ma faute à nous Place de la Mairie Laruns

Concert à l’Estive Ma faute à nous Place de la Mairie Laruns

Concert à l’Estive Ma faute à nous Place de la Mairie Laruns samedi 20 juin 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : L'Estive

Ville : 64440 Laruns

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Laruns

Concert à l’Estive Ma faute à nous

Place de la Mairie L’Estive Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Ma faute à nous Chansons vagabondes
Réservation au 05 33 11 21 66   .

Place de la Mairie L’Estive Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 21 66 

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English : Concert à l’Estive Ma faute à nous

L’événement Concert à l’Estive Ma faute à nous Laruns a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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