Projection d’un documentaire sur le vélo, salle Robert Dalban Celles-sur-Belle, Celles-sur-Belle
Projection d’un documentaire sur le vélo, salle Robert Dalban Celles-sur-Belle, Celles-sur-Belle vendredi 29 mai 2026.
Projection d’un documentaire sur le vélo Vendredi 29 mai, 18h30 salle Robert Dalban Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T18:30:00+02:00 – 2026-05-29T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T18:30:00+02:00 – 2026-05-29T20:30:00+02:00
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Projection du film documentaire « Les Roues de l’Avenir »
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Suivie d’un échange / débat et d’un buffet apéritif
salle Robert Dalban Celles-sur-Belle 7bis rue des Halles, Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 79370 Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Projection du film documentaire « Les Roues de l’Avenir »