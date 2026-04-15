Projection d’un documentaire sur le vélo, salle Robert Dalban Celles-sur-Belle, Celles-sur-Belle

Projection d’un documentaire sur le vélo Vendredi 29 mai, 18h30 salle Robert Dalban Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T18:30:00+02:00 – 2026-05-29T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T18:30:00+02:00 – 2026-05-29T20:30:00+02:00

Projection du film documentaire « Les Roues de l’Avenir »

Suivie d’un échange / débat et d’un buffet apéritif

salle Robert Dalban Celles-sur-Belle 7bis rue des Halles, Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 79370 Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Projection du film documentaire « Les Roues de l’Avenir »