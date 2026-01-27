Projection échanges Espalungue, le royaume des chauves souris Maison du parc national Laruns
mardi 11 août 2026 · Maison du parc national · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Projection échanges Espalungue, le royaume des chauves souris
Maison du parc national 16 Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 17:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
0h26min Documentaire de Tanguy Stoecklé.
Un homme rentre dans une grotte hantée par les chauves-souris, il n’en ressortira que 9 mois plus tard après s’être immergé dans les secrets de ces êtres hors du commun. De l’hibernation à l’envolée automnale, en passant par la reproduction, ce documentaire de Tanguy Stoecklé est un voyage très particulier au centre de la terre. Plongez avec lui dans l’intimité de cette cavité exceptionnelle, lieu de villégiature particulièrement prisé par une quinzaine d’espèces de chiroptères ! .
Maison du parc national 16 Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection échanges Espalungue, le royaume des chauves souris
L’événement Projection échanges Espalungue, le royaume des chauves souris Laruns a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Laruns (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite de la centrale hydroélectrique du Hourat Centrale hydroélectrique du Hourat Laruns 20 juillet 2026
- Exposition La magie de l’eau Maison du parc national des Pyrénées Laruns 20 juillet 2026
- Cinéma Laruns Super Mario Galaxy Rue de la Gare Laruns 20 juillet 2026
- Cinéma Laruns En route ! Laruns 20 juillet 2026
- Soirée Karaoké Rue du Port Laruns 20 juillet 2026