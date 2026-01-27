Projection échanges Espalungue, le royaume des chauves souris Maison du parc national Laruns

Informations pratiques

Laruns

Projection échanges Espalungue, le royaume des chauves souris

Maison du parc national 16 Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 17:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

0h26min Documentaire de Tanguy Stoecklé.

Un homme rentre dans une grotte hantée par les chauves-souris, il n’en ressortira que 9 mois plus tard après s’être immergé dans les secrets de ces êtres hors du commun. De l’hibernation à l’envolée automnale, en passant par la reproduction, ce documentaire de Tanguy Stoecklé est un voyage très particulier au centre de la terre. Plongez avec lui dans l’intimité de cette cavité exceptionnelle, lieu de villégiature particulièrement prisé par une quinzaine d’espèces de chiroptères ! .

Maison du parc national 16 Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59

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English : Projection échanges Espalungue, le royaume des chauves souris

L’événement Projection échanges Espalungue, le royaume des chauves souris Laruns a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées