Projection échanges La discrète du piémont, la Genette Maison du Parc National Laruns

Informations pratiques

Laruns

Projection échanges La discrète du piémont, la Genette

Maison du Parc National 16 Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

0h43 Documentaire d’Alwa Deluze (production Bellota) issu de la trilogie Pyrénées secrètes .

Petit mammifère nocturne au pelage de léopard et à la queue annelée, l’agile genette se cache au pied du piémont, dans les replis des contreforts pyrénéens. Sans domicile fixe, sauf en période de gestation, la genette dort durant la journée, accrochée aux arbres ou nichée dans les rochers. Au fil des saisons, entre bocages, forêts, falaises et rivières, ce discret prédateur et formidable grimpeur cohabite avec d’autres espèces, en tentant d’échapper au regard de l’humain. .

Maison du Parc National 16 Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59

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English : Projection échanges La discrète du piémont, la Genette

L’événement Projection échanges La discrète du piémont, la Genette Laruns a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées