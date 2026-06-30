Concert Les SuziQuinQuin- Un été à Bious Laruns
samedi 18 juillet 2026 · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Concert Les SuziQuinQuin- Un été à Bious
Guiguette de Bious Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
De nature imprévisible et impétueuse, Les SuziQuinQuin, 3 chanteuses, une guitare, une basse et un batteur provoqueront une avalanche de rythmes rock brut poétique dans le but de vous faire dansoter avec une fougue violente…
Restauration sur place. .
Guiguette de Bious Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 62 20 ginguettedebious@proton.me
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English : Concert Les SuziQuinQuin- Un été à Bious
L’événement Concert Les SuziQuinQuin- Un été à Bious Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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