Informations pratiques

Laruns

Concert Les SuziQuinQuin- Un été à Bious

Guiguette de Bious Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

De nature imprévisible et impétueuse, Les SuziQuinQuin, 3 chanteuses, une guitare, une basse et un batteur provoqueront une avalanche de rythmes rock brut poétique dans le but de vous faire dansoter avec une fougue violente…

Restauration sur place. .

Guiguette de Bious Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 62 20 ginguettedebious@proton.me

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English : Concert Les SuziQuinQuin- Un été à Bious

L’événement Concert Les SuziQuinQuin- Un été à Bious Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées