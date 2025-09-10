Transhumance collective Laruns
Transhumance collective Laruns vendredi 3 juillet 2026.
Laruns
Transhumance collective
Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
L’été est là et les troupeaux du Haut Ossau vont rejoindre les estives !
Venez assister au marquage des troupeaux au plateau du Bénou à partir de 8h30 et à Gère-Belesten à partir de 9h. (buvette sur place)
Les troupeaux prendrons ensuite la route à partir de 16h. Rendez vous sur la place de Laruns pour les voir passer.
A noter la D934 entre Laruns et Fabrèges sera fermée du 03 au 04/07 de 20h à 6h du matin.
La route de Bious Artigues sera fermée du vendredi 3 juillet à 20h au samedi 4 juillet à 8h.
Le parking du haut de Bious Artigues sera réservé aux éleveurs dès 18h le vendredi jusqu’à 12h le samedi pour faciliter l’accès au bétail. .
Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41 info@valleedossau.com
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English : Transhumance collective
L’événement Transhumance collective Laruns a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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