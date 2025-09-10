Cinéma Laruns Evanouis Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Evanouis mercredi 10 septembre 2025.
Cinéma Laruns Evanouis
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-10
fin : 2025-09-10
2025-09-10
2h 08min | Epouvante-horreur, Thriller
De Zach Cregger | Par Zach Cregger
Avec Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich
Lorsque tous les enfants d’une même classe, à l’exception d’un, disparaissent mystérieusement la même nuit, à la même heure, la ville entière cherche à découvrir qui — ou quoi — est à l’origine de ce phénomène inexpliqué. .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
