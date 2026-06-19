Fiesta del Pourtalet Fête du Pourtalet Col du Pourtalet Laruns

Laruns

Fiesta del Pourtalet Fête du Pourtalet

Col du Pourtalet Cirque d’Aneou Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

C’est tout un terroir qui se réunit. Bergers, alpinistes, randonneurs, naturalistes, chanteurs sous l’œil du géant de pierre, notre Jean-Pierre, notre Ossau.

La journée sera animée par des danses et chants folkloriques des Vallées d’Ossau et de Tena, expo, balades en calèche tirée par les ânes.

9h Plateau d’Anéou Casse-croûte des bergers cabane Houns de Gabes Fanfare de l’Ours et groupe Lous de Laruntz.

11h depuis la cabane Houns de Gabe, balade pastorale jusqu’à la frontière avec troupeaux, chiens, ânes et bergers.

12h30 arrivée à la frontière Lecture et signature du Traité des vallées d’Ossau et de Tena sur le mur frontalier apéritif animé par des musiciens et des cantères.

13h30 restauration sur place .

Col du Pourtalet Cirque d’Aneou Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 13 04 92

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English : Fiesta del Pourtalet Fête du Pourtalet

L’événement Fiesta del Pourtalet Fête du Pourtalet Laruns a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées