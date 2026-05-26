Concert chanson française Rue du Port Laruns
Concert chanson française Rue du Port Laruns mercredi 8 juillet 2026.
Laruns
Concert chanson française
Rue du Port Halle Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Après un long parcours musical notamment en tant que choriste au sein du groupe ossalois Les carrément ronds dans les années 90, Sabine Bonnafont, dit Médie, nous propose aujourd’hui un répertoire avec ses propres chansons. Accompagnée par Joël Lageyre à la basse et Bastien Cazimajou à la batterie, elle navigue avec les styles qui reflètent ses influences multiples mêlant mélodies nostalgiques et rythmes entraînants.
Animation gratuite. .
Rue du Port Halle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15
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English : Concert chanson française
L’événement Concert chanson française Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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