Cinéma Laruns Les caprices de l’enfant roi Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Les caprices de l’enfant roi Rue de la Gare Laruns lundi 6 juillet 2026.
Laruns
Cinéma Laruns Les caprices de l’enfant roi
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:00:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
1h 54min | Comédie dramatique, Historique
De Michel Leclerc | Par Michel Leclerc, Baya Kasmi
Avec Artus, Julia Piaton, Nemo Schiffman
1651. Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent. Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le remplace par un sosie. Louis est confié par D’Artagnan à Cyrano de Bergerac qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie et ses plaisirs, l’art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui le Roi Soleil. .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns Les caprices de l’enfant roi
L’événement Cinéma Laruns Les caprices de l’enfant roi Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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