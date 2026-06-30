Informations pratiques

Laruns

Cinéma Laruns Des minions et des monstres

Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 17:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

1h 29min | Animation, Aventure, Comédie, Famille

De Pierre Coffin | Par Brian Lynch, Pierre Coffin

Avec Pierre Coffin, Alexandre Astier, Christoph Waltz

Une histoire aussi rocambolesque qu’absurde, mais bien sûr totalement véridique, qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif. .

Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Des minions et des monstres

L’événement Cinéma Laruns Des minions et des monstres Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées