A la découverte de la faune pyrénéenne Maison du Parc National des Pyrénées Laruns
A la découverte de la faune pyrénéenne Maison du Parc National des Pyrénées Laruns mardi 7 juillet 2026.
Laruns
A la découverte de la faune pyrénéenne
Maison du Parc National des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Pattes, crânes, empreintes, cornes… à l’aide des trouvailles des gardes-moniteurs du Parc national, venez découvrir les animaux des Pyrénées et apprenez à les reconnaître. Vous aurez l’occasion de garder un souvenir de votre passage en réalisant une empreinte en pâte à sel. .
Maison du Parc National des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59
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English : A la découverte de la faune pyrénéenne
L’événement A la découverte de la faune pyrénéenne Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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