Au pied du volcan d’Ossau D934 Laruns

Laruns

Au pied du volcan d’Ossau

D934 Cirque d’Anéou Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 08:45:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

L’univers minéral du Pic du Midi d’Ossau, la pause au refuge au bord du lac, la douceur du vallon de Pombie, la fraîcheur de la hêtraie-sapinière et du torrent… Toute la montagne en une seule randonnée, entièrement dans le Parc national.

D+ 450/-800 m randonneurs. .

D934 Cirque d’Anéou Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 22 41 89

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English : Au pied du volcan d’Ossau

L’événement Au pied du volcan d’Ossau Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées