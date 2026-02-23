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Au pied du volcan d’Ossau D934 Laruns

Au pied du volcan d’Ossau D934 Laruns

Au pied du volcan d’Ossau D934 Laruns lundi 6 juillet 2026.

Lieu
D934
Adresse
Cirque d'Anéou
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
08:45:00
Tarif
28 28 28 Tarif réduit

Laruns

Au pied du volcan d’Ossau

D934 Cirque d’Anéou Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 08:45:00
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

L’univers minéral du Pic du Midi d’Ossau, la pause au refuge au bord du lac, la douceur du vallon de Pombie, la fraîcheur de la hêtraie-sapinière et du torrent… Toute la montagne en une seule randonnée, entièrement dans le Parc national.
D+ 450/-800 m randonneurs.   .

D934 Cirque d’Anéou Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 22 41 89 

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English : Au pied du volcan d’Ossau

L’événement Au pied du volcan d’Ossau Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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