Au pied du volcan d’Ossau D934 Laruns
Au pied du volcan d’Ossau D934 Laruns lundi 6 juillet 2026.
Laruns
Au pied du volcan d’Ossau
D934 Cirque d’Anéou Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 08:45:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
L’univers minéral du Pic du Midi d’Ossau, la pause au refuge au bord du lac, la douceur du vallon de Pombie, la fraîcheur de la hêtraie-sapinière et du torrent… Toute la montagne en une seule randonnée, entièrement dans le Parc national.
D+ 450/-800 m randonneurs. .
D934 Cirque d’Anéou Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 22 41 89
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English : Au pied du volcan d’Ossau
L’événement Au pied du volcan d’Ossau Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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