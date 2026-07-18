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Projection échanges Le roi des fôrets ancestrales, l’Ours Brun Maison du parc national des Pyrénées Laruns

mercredi 12 août 2026 · Maison du parc national des Pyrénées · Laruns

Projection échanges Le roi des fôrets ancestrales, l’Ours Brun Maison du parc national des Pyrénées Laruns

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Maison du parc national des Pyrénées
Adresse
16 avenue de la Gare
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Laruns

Projection échanges Le roi des fôrets ancestrales, l’Ours Brun

Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

0h43 Documentaire d’Alwa Deluze, (production Bellota) issu de la trilogie Pyrénées secrètes . Pénétrez au cœur des vieilles forêts de montagne, à la recherche de cet animal mythique qu’est l’ours. Vous suivrez la trace du plus emblématique représentant de la nature pyrénéenne. Au cours de cette quête, vous découvrirez surtout l’infinie richesse des vieilles forêts de l’étage montagnard.   .

Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59 

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English : Projection échanges Le roi des fôrets ancestrales, l’Ours Brun

L’événement Projection échanges Le roi des fôrets ancestrales, l’Ours Brun Laruns a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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