Projection échanges Le roi des fôrets ancestrales, l’Ours Brun Maison du parc national des Pyrénées Laruns
mercredi 12 août 2026 · Maison du parc national des Pyrénées · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Projection échanges Le roi des fôrets ancestrales, l’Ours Brun
Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
0h43 Documentaire d’Alwa Deluze, (production Bellota) issu de la trilogie Pyrénées secrètes . Pénétrez au cœur des vieilles forêts de montagne, à la recherche de cet animal mythique qu’est l’ours. Vous suivrez la trace du plus emblématique représentant de la nature pyrénéenne. Au cours de cette quête, vous découvrirez surtout l’infinie richesse des vieilles forêts de l’étage montagnard. .
Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59
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English : Projection échanges Le roi des fôrets ancestrales, l’Ours Brun
L’événement Projection échanges Le roi des fôrets ancestrales, l’Ours Brun Laruns a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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