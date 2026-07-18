Projection échanges Le roi des fôrets ancestrales, l’Ours Brun Maison du parc national des Pyrénées Laruns

Informations pratiques

Laruns

Projection échanges Le roi des fôrets ancestrales, l’Ours Brun

Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

0h43 Documentaire d’Alwa Deluze, (production Bellota) issu de la trilogie Pyrénées secrètes . Pénétrez au cœur des vieilles forêts de montagne, à la recherche de cet animal mythique qu’est l’ours. Vous suivrez la trace du plus emblématique représentant de la nature pyrénéenne. Au cours de cette quête, vous découvrirez surtout l’infinie richesse des vieilles forêts de l’étage montagnard. .

Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59

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English : Projection échanges Le roi des fôrets ancestrales, l’Ours Brun

L’événement Projection échanges Le roi des fôrets ancestrales, l’Ours Brun Laruns a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées