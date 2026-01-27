Projection échanges Rasco et nous Maison du parc national des Pyrénées Laruns

Informations pratiques

Laruns

Projection échanges Rasco et nous

Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 17:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

1h04 Documentaire d’Axel Falguier.

Allez à la rencontre d’éleveurs et de bergers de plusieurs zones géographiques de France. Certains, encore novices, se font aider pour la mise en place de leur premier chien de protection, et d’autres plus expérimentés, partagent avec leurs expériences d’utilisateurs de chiens de protection. .

Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59

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English : Projection échanges Rasco et nous

L’événement Projection échanges Rasco et nous Laruns a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées