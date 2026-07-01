Projection en plein air du film ANGELO DANS LA FORÊT Complexe sportif du LEP Grand-Charmont

Informations pratiques

Grand-Charmont

Projection en plein air du film ANGELO DANS LA FORÊT

Complexe sportif du LEP Chemin de la Pierre Martin Grand-Charmont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:30:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Projection en plein air du film ANGELO DANS LA FORÊT MYSTERIEUSE de Vincent Parronaud.

Séance gratuite proposée par le Centre Image, en partenariat avec le centre social Les Francas.

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2024 | 1h21 | animation | + 6 ans

Angelo, 10 ans, se rêve aventurier et explorateur. Jusqu’au jour où, partant en voiture avec sa famille pour se rendre au chevet de sa Mémé adorée bien malade, il est brusquement mis au défi de prouver son courage oublié par erreur sur une aire d’autoroute, Angelo décide de couper à travers la forêt pour rejoindre la maison de Mémé. Il s’enfonce alors dans un territoire mystérieux peuplé d’êtres étranges que menace un ennemi pire encore que l’ogre de la région… .

Complexe sportif du LEP Chemin de la Pierre Martin Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@centre-image.org

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English : Projection en plein air du film ANGELO DANS LA FORÊT

L’événement Projection en plein air du film ANGELO DANS LA FORÊT Grand-Charmont a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD