Projection en plein air Pornic
Projection en plein air Pornic mercredi 29 juillet 2026.
Pornic
Projection en plein air
Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Un événement des 6 ans du Ciné Toiles de Retz. Hors les murs, pour petits et grands, découvrez la programmation du Ciné Toiles de Retz (2026 à venir)
Sur les traces du cinéma forain, l’association La Boîte carrée expérimente la mobilité pour promouvoir le court-métrage. Le Magic Bus, cinéma ambulant pose ses valises sur la Ria pour célébrer le cinéma international en format court .
Esplanade de la Ria Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 72 92 31 70 contact@cinemapornic.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An event celebrating 6 years of Ciné Toiles de Retz. Outside the walls, for young and old, discover the Ciné Toiles de Retz program (2026 to come)
L’événement Projection en plein air Pornic a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic
À voir aussi à Pornic (Loire-Atlantique)
- Concert Duo Cosy au Bar le Phare Plage de la Source Pornic 24 avril 2026
- Humour C’est juste pour dire Café théâtre Le Poche Pornic 24 avril 2026
- Concert Duo Cosy au Bar le Phare Plage de la Source Pornic 24 avril 2026
- Spectacle: la troupe du Jamel Comedy CLub Rue Jules Ferry Pornic 25 avril 2026
- Balade gourmande et bucolique Pornic 26 avril 2026