Pornic

Projection en plein air

Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Un événement des 6 ans du Ciné Toiles de Retz. Hors les murs, pour petits et grands, découvrez la programmation du Ciné Toiles de Retz (2026 à venir)

Sur les traces du cinéma forain, l’association La Boîte carrée expérimente la mobilité pour promouvoir le court-métrage. Le Magic Bus, cinéma ambulant pose ses valises sur la Ria pour célébrer le cinéma international en format court .

Esplanade de la Ria Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 72 92 31 70 contact@cinemapornic.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An event celebrating 6 years of Ciné Toiles de Retz. Outside the walls, for young and old, discover the Ciné Toiles de Retz program (2026 to come)

L’événement Projection en plein air Pornic a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic