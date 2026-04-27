Saint-Priest-sous-Aixe

Projection et débat Cultiver la pluie – fête lecture nature

Mairie Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Participez à la projection du film Cultiver la pluie organisée dans le cadre de la Fête Lecture-Nature qui est cette année orientée sur le thème cultiver l’eau et qui aura lieu le lendemain toute la journée.

Cette projection sera suivie d’un débat animé par les coauteurs du livre.

Ne manquez pas ce moment convivial et très enrichissant. .

Mairie Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 97 28 23

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English : Projection et débat Cultiver la pluie – fête lecture nature

L’événement Projection et débat Cultiver la pluie – fête lecture nature Saint-Priest-sous-Aixe a été mis à jour le 2026-04-27 par Terres de Limousin