Projection et débat Cultiver la pluie – fête lecture nature Saint-Priest-sous-Aixe
Projection et débat Cultiver la pluie – fête lecture nature Saint-Priest-sous-Aixe samedi 23 mai 2026.
Saint-Priest-sous-Aixe
Projection et débat Cultiver la pluie – fête lecture nature
Mairie Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Participez à la projection du film Cultiver la pluie organisée dans le cadre de la Fête Lecture-Nature qui est cette année orientée sur le thème cultiver l’eau et qui aura lieu le lendemain toute la journée.
Cette projection sera suivie d’un débat animé par les coauteurs du livre.
Ne manquez pas ce moment convivial et très enrichissant. .
Mairie Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 97 28 23
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English : Projection et débat Cultiver la pluie – fête lecture nature
L’événement Projection et débat Cultiver la pluie – fête lecture nature Saint-Priest-sous-Aixe a été mis à jour le 2026-04-27 par Terres de Limousin
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